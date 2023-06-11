Bu akşam Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi futbol severler tarafından merak edilen Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2023? ZTK final maçı nerede, hangi ilde, hangi statta oynanacak? Gündeme taşındı. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali hangi ilde ve ilçede, kimin stadında oynanıyor?

ZTK finali nerede oynanıyor? Bu akşam Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi futbol severler tarafından merak edilen Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2023? ZTK final maçı nerede, hangi ilde, hangi statta oynanacak? Gündeme taşındı. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali hangi ilde ve ilçede, kimin stadında oynanıyor? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacaktır. Maç saat 20.45'te başlayacak ve finale kalan Fenerbahçe ile Başakşehir bu sezonun "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu" olmak için mücadele verecek.

Konu ile ilgili TFF açıklaması şu şekildedir:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır.

11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır.