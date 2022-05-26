Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Kayseri'de mi, Sivas'ta mı? - Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en büyüğü bu akşam belli oluyor. Rakiplerini birer birer eleyerek finale kadar yükselen Kayserispor ile Sivasspor finalde kozlarını paylaşacaklar. İki takım arasında oynanan son 10 maçta 5 kez Kayserispor galip gelmiş, 4 kez Sivasspor kazanmış ve 1 mücadele de beraberlikle sona ermişti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Kayseri'de mi, Sivas'ta mı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Halil Umut Meler görev alacak. Müsabaka 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Kayserispor ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Final maçı, Atatürk Olimpiyat'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak.

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