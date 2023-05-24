Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk yarı final maçları başladı ve final maçı merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede yapılacak?

Türkiye Kupası finali ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları devam ederken futbol severler Ziraat Türkiye Kupası'nda finale hangi takımlar kaldı merak etti. Henüz yarı final tüm maçlar oynanmadı fakat oynanan maçlar var. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finale çıkan takımlar hangileri 2023? ZTK finale kimler yükseldi? İşte ayrıntılar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2023 Ziraat Türkiye Kupası finali 1 Haziran Perşembe günü oynanacak.