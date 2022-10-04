Ziraat Türkiye Kupası futbolseverlerin büyük ilgisini çekmekte. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eşleşme kurası bugün canlı olarak yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turu ile katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibinin kim olduğu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim oldu? aratılmakta. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi?

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim oldu? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekilmesinin ardından Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası rakibi belli olacak. Futbolseverler ise kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eleme kuraları halen devam etmekte. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme kuralarının sonucunda Fenerbahçe'nin rakibinin kim olduğu henüz belli olmadı. Kura çekimi sonucu Fenerbahçe'nin rakibinin belli olmasıyla haberimizi güncelleyeceğiz.