Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Bu turda yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Rakipleri merak eden futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim? Sorusunu araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası rakibi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Saat 11.30'da gerçekleşen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. En çok merak edilen sorular arasında Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim? Sorusu da yer aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası rakibi!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yer aldığı kura çekiminde zorlu ve rekabet gücü yüksek eşleşmeler gerçekleşti. Çekilen kuralara göre Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor oldu.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK-Konyaspor

Sivasspor-Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Başakşehir

Antalyaspor-Kayserispor

Fenerbahçe-Rizespor

Beşiktaş-Ankaragücü