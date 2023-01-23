Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe hangi torbada? İşte, detaylar…

Fenerbahçe Ç. Rizespor ilk 11'ler belli oldu! FB Ç.Rizespor kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? FB ÇRZ ilk 11!

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe hangi torbada gibi sorular Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çkimi öncesi merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

ZTK kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.