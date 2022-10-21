Ziraat Türkiye Kupasına Fenerbahçe hangi turdan katılacak? ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kuraları çekildi. Kura sonucu ZTK 4.turda yarışacak olan takımlar eşleşti. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe'nin ne zaman Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağı yer alıyor. Sarı- lacivertli ekibin taraftarları ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupasına Fenerbahçe hangi turdan katılacak? ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupasına Fenerbahçe hangi turdan katılacak? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Kura sonucu ZTK 4.turda yarışacak olan takımlar eşleşti. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe'nin ne zaman Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağı yer alıyor. Sarı- lacivertli ekibin taraftarları ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor?sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe hangi turda katılacak? ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor? İşte merak edilenler...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINA FENERBAHÇE HANGİ TURDAN KATILACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmelerinin kuraları çekildi. Fenerbahçe takımı ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5.tur eşleşmelerinde katılacak.
Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
Rizespor - Kırklarelispor