Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kuraları çekildi. Kura sonucu ZTK 4.turda yarışacak olan takımlar eşleşti. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe'nin ne zaman Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağı yer alıyor. Sarı- lacivertli ekibin taraftarları ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupasına Fenerbahçe hangi turdan katılacak? ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupasına Fenerbahçe hangi turdan katılacak? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Kura sonucu ZTK 4.turda yarışacak olan takımlar eşleşti. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe'nin ne zaman Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağı yer alıyor. Sarı- lacivertli ekibin taraftarları ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor?sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe hangi turda katılacak? ZTK Fenerbahçe hangi turda katılıyor? İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINA FENERBAHÇE HANGİ TURDAN KATILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmelerinin kuraları çekildi. Fenerbahçe takımı ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5.tur eşleşmelerinde katılacak.

Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

Rizespor - Kırklarelispor