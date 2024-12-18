ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı CANLI, HD izle! Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Ev sahibi Esenler Erokspor, sahasında sürpriz bir galibiyet hedeflerken, İstanbulspor ise Süper Lig tecrübesini sahaya yansıtarak bu mücadeleden zaferle ayrılmayı planlıyor. Futbolseverler ise bu zorlu karşılaşmayı canlı ve HD olarak izlemek için yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak bu önemli maçın saati ve yayın bilgileri açıklandı. Peki, Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI 18 ARALIK

13:00 Çorluspor 1947-Kocaelispor

13:00 Esenler Erokspor-İstanbulspor

13:00 Kastamonuspor-Bodrum FK

13:00 Boluspor-1461 Trabzonspor FK

13:00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor

15:30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük

18:00 Menemen FK-Ankaragücü

20:30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK