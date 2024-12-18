ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı, taraftarların sabırsızlıkla beklediği bir diğer Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarından biri. Karşılaşma öncesinde hem Çorluspor 1947 hem de Kocaelispor takımları hazırlıklarını tamamladı. Bu mücadelede kazanan taraf, bir üst tura yükselme şansını elde edecek. Futbolseverler ise "Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta başlayacak?" ve "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" gibi soruların yanıtını arıyor.

ÇORLUSPOR 1947-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı, bugün saat 13:00'te oynanacak.

ÇORLUSPOR 1947-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Futbolseverler, televizyon veya çevrimiçi yayın platformlarından maçı takip edebilecek.