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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistler kim? Ziraat Kupası Çeyrek final kura torbaları 2023!

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistler kim? Ziraat Kupası Çeyrek final kura torbaları 2023!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistler kim? Ziraat Kupası Çeyrek final kura torbaları gibi konular ZTK son 16 maçları sonrası merak edilen konular oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistler kim? Ziraat Kupası Çeyrek final kura torbaları 2023!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu geride kaldı. Turu geçen takımlar çeyrek finalde gelecek rakibini beklerken Taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistler kim ve Ziraat Kupası Çeyrek final kura torbaları 2023 gibi konuları araştırdı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLER KİM?
ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

GALATASARAY

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

SİVASSPOR

KAYSERİSPOR

ANKARAGÜCÜ

GAZİANTEP FK

FENERBAHÇE

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlandıktan sonra yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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