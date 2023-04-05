Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri ve kulüp yetkililerin yer aldığı Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, çift maç mı, rövanş var mı?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile zirvenin yakın takipçisi Başakşehir, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, çift maç mı, rövanş var mı?İşte, detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri:

• Fenerbahçe-Kayserispor

• Sivasspor-Gaziantep FK

• MKE Ankaragücü-Trabzonspor

• Galatasaray-Başakşehir

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

• Galatasaray-Başakşehir / MKE Ankaragücü-Trabzonspor

• Fenerbahçe-Kayserispor / Sivasspor-Gaziantep FK

ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.