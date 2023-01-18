Ziraat Türkiye kupası Çeyrek Final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK Çeyrek Final hangi takımlar kaldı?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. Türkiye Kupasında çeyrek finale yükselen takımlar belli olmaya başladı.Futboseverler ise Kupada Çeyrek Final ve Yarı final müsabakaların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası Çeyrek final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek final hangi takımlar kaldı? ZTK maç programı! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün de heyecan devam edecek. Dün yapılan maçların ardından çeyrek finalist takımlar belirlendi. Türkiye kupasında bugün yapılacak müsabakalar ile son 16 maçları tamamlanacak. Peki, Ziraat Türkiye kupası Çeyrek final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek final hangi takımlar kaldı? ZTK maç programı! Detaylar haberimizde...

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar A Spor'dannaklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye Kupasında Çeyrek final müsabakaları ise 28 Şubat/ 1-2 Mart' tarihleri arasından oynanacak.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak..

ZTK ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Demir Grup Sivasspor, Karacabey Beldespor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Alanyaspor, Galatasaray'a sahasında 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu. Kayserispor normal süresi 0-0 biten müsabakada Antalyaspor'u uzatmalarda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran ekiplerden oldu. Bu sonuçlara göre Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale kalan takımlar şu şekilde:

Galatasaray

Kayserispor

Sivasspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA MAÇ PROGRAMI

18 Ocak Çarşamba:

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek