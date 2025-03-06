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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nefesleri kesecek mücadelelere sahne olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında hangi rakiplerle karşılaşacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle büyük takımların eşleşmeleri dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ne oldu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hangi takımla eşleşti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ne oldu?

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray

FENERBAHÇE GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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