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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Futbolseverler tarafından merak edilen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? Konusu, internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? Sorusu, Ziraat Türkiye Kupasına ilişkin olarak en çok araştırılmakta olan konular arasında yerini alıyor. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sporseverler tarafından heyecanla beklenmekte olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, 24 Ocak tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak olan kura çekimleri, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Sivasspor
Kayserispor
Galatasaray
Başakşehir FK
MKE Ankaragücü
Trabzonspor
Gaziantep FK
Fenerbahçe

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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