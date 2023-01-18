Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023?

ZTK son 16 karşılaşmaları devam ederken seyirciler kura çekimlerini mera etmeye başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? ZTK çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek?77

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları tüm hızıyla devam ederken çeyrek final kurası da merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman yapılacak? ZTK son çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlandıktan sonra yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

TURNUVA FORMATI

Karşılaşmalar yarı finaller hariç tek maç üzerinden oynanacak olup 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.