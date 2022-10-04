Ziraat Türkiye Kupası futbolseverlerin büyük ilgisini çekmekte. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eşleşme kurası bugün canlı olarak yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turu ile katılacak olan Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu? aratılmakta. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş kiminle eşleşti? ZTK Beşiktaş rakibi belli mi?

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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekilmesinin ardından Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası rakibi belli olacak. Futbolseverler ise kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş kiminle eşleşti? ZTK Beşiktaş rakibi belli mi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eleme kuraları halen devam etmekte. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme kuralarının sonucunda Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğu henüz belli olmadı. Kura çekimi sonucu Beşiktaş'ın rakibinin belli olmasıyla haberimizi güncelleyeceğiz.