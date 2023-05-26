Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, uzatmalara giden rövanşta 2-2'lik beraberlikle tur biletini alan taraf oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe finali ne zaman, hangi kanalda? ZTK finali nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir- Fenerbahçe maçı ne zaman? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Arama motorlarında ise Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe finali ne zaman, hangi kanalda? ZTK finali nerede oynanacak? soruları aratılıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor'la ilk maçta 0-0 berabere kalan ve Kadıköy'deki rövanşta rakibini 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım olmuştu. Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda teknik direktör olarak ilk kez final heyecanı yaşayacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK maçları A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.