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Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe finali ne zaman, hangi kanalda? ZTK finali nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe finali ne zaman, hangi kanalda? ZTK finali nerede oynanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, uzatmalara giden rövanşta 2-2'lik beraberlikle tur biletini alan taraf oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe finali ne zaman, hangi kanalda? ZTK finali nerede oynanacak?

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe olduSon Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu

Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir- Fenerbahçe maçı ne zaman? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Arama motorlarında ise Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir-Fenerbahçe finali ne zaman, hangi kanalda? ZTK finali nerede oynanacak? soruları aratılıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor'la ilk maçta 0-0 berabere kalan ve Kadıköy'deki rövanşta rakibini 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım olmuştu. Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda teknik direktör olarak ilk kez final heyecanı yaşayacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK maçları A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Medipol Başakşehir Fk Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

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