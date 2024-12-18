ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı CANLI, HD izle! Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Ankara Keçiörengücü ile Sivasspor arasında oynanacak kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. "Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak?" ve "Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları ise taraftarların en çok aradığı konular arasında.
Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nın en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday. Ankara Keçiörengücü, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü bir performans sergilemek isterken, Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Futbolseverler ise bu heyecan dolu mücadeleyi canlı ve HD olarak izlemek için yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde...
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Keçiörengücü - Sivasspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.