Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ediyor. 4. tur maçlarının sona ermesiyle beraber futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kurasını bekliyor. 5.tur kurası çekimi sonrasında ise takımların rakipleri belli olacak. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? sorusunu merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. Şimdi ise ZTK 5. tur kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin ardından takımların rakipleri belirlenecek. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırıyor. İşte ZTK 5. tur eşleşmeleri!
5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle;
Fenerbahçe-İstanbulspor
Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü- Tuzlaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Rizespor
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
M. Başakşehir-Göztepe
Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor
Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor
20 ARALIK SALI
Ankaragücü - Tuzlaspor | 13.00
Kasımpaşa - Ümraniyespor | 13.00
Sivasspor - Erokspor | 15.00
Antalyaspor - Manisa FK | 17.00
M.Başakşehir - Göztepe | 19.00
Fenerbahçe - İstanbulspor | 21.00
21 ARALIK ÇARŞAMBA
Giresunspor - Karacabey Bld. | 13.00
Karagümrük - Uşakspor | 15.00
Alanyaspor - Eyüpspor | 17.00
Trabzonspor - Samsunspor | 19.00
Beşiktaş - Şanlıurfaspor | 21.00
22 ARALIK PERŞEMBE
Kayserispor - Gençlerbirliği | 13.00
Konyaspor - Bodrumspor | 15.00
Gaziantep FK - Boluspor | 17.00
Adana Demirspor - Ç.Rizespor | 19.00
Galatasaray - Keçiörengücü | 21.00