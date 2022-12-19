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Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!

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Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ediyor. 4. tur maçlarının sona ermesiyle beraber futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kurasını bekliyor. 5.tur kurası çekimi sonrasında ise takımların rakipleri belli olacak. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? sorusunu merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. Şimdi ise ZTK 5. tur kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin ardından takımların rakipleri belirlenecek. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırıyor. İşte ZTK 5. tur eşleşmeleri!

5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle;

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!

Fenerbahçe-İstanbulspor

Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü- Tuzlaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Rizespor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

M. Başakşehir-Göztepe

Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor

Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!

20 ARALIK SALI

Ankaragücü - Tuzlaspor | 13.00

Kasımpaşa - Ümraniyespor | 13.00

Sivasspor - Erokspor | 15.00

Antalyaspor - Manisa FK | 17.00

M.Başakşehir - Göztepe | 19.00

Fenerbahçe - İstanbulspor | 21.00

21 ARALIK ÇARŞAMBA

Giresunspor - Karacabey Bld. | 13.00

Karagümrük - Uşakspor | 15.00

Alanyaspor - Eyüpspor | 17.00

Trabzonspor - Samsunspor | 19.00

Beşiktaş - Şanlıurfaspor | 21.00

22 ARALIK PERŞEMBE

Kayserispor - Gençlerbirliği | 13.00

Konyaspor - Bodrumspor | 15.00

Gaziantep FK - Boluspor | 17.00

Adana Demirspor - Ç.Rizespor | 19.00

Galatasaray - Keçiörengücü | 21.00

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