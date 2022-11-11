Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ediyor. 4. tur maçlarının sona ermesiyle beraber futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kurasını bekliyor. 5.tur kurası çekimi sonrasında ise takımların rakipleri belli olacak. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? sorusunu merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur eşleşmeleri!