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Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün gerçekleşti. ZTK'da tur atlayan takımlar ile 5.turda katılan takımların rakipleri belli oldu. Kura sonucunu merak eden futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri aramasını yaptı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!

ZTK'da tur atlayan takımlar ile 5.turda katılan takımların rakipleri belli oldu. Kura sonucunu merak eden futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri aramasını yaptı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA SONUÇLARI!

Fenerbahçe-İstanbulspor

Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü- Tuzlaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Rizespor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

M. Başakşehir-Göztepe

Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor

Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Türkiye Kupası Futbol Gündem Spor Haberler

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