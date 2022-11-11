Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün gerçekleşti. ZTK'da tur atlayan takımlar ile 5.turda katılan takımların rakipleri belli oldu. Kura sonucunu merak eden futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri aramasını yaptı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!
ZTK'da tur atlayan takımlar ile 5.turda katılan takımların rakipleri belli oldu. Kura sonucunu merak eden futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri aramasını yaptı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA SONUÇLARI!
Fenerbahçe-İstanbulspor
Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü- Tuzlaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Rizespor
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
M. Başakşehir-Göztepe
Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor
Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor