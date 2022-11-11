Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün gerçekleşti. ZTK'da tur atlayan takımlar ile 5.turda katılan takımların rakipleri belli oldu. Kura sonucunu merak eden futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri aramasını yaptı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!