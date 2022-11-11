Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçları sonlandı. Şimdi ise ZTK'da 5.tur kura çekimi yapılacak. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? sorusunu araştırıyor. Tamamlanan karşılaşmalar sonucu tur atlayan takımların yanında Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir, Konyaspor ve Trabzonspor da Ziraat Türkiye Kupası'na katıldı. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kuraları ne zaman çekilecek? sorularını merak ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? gündemde yer alıyor. ZTK'da 4.tur maçları tamamlandı. 11 Kasım günü 15:00'da gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi sonrasında Türkiye Kupası'nın yeni eşleşmeleri belli olacak. Futbolseverler ise sıkı sıkıya takip edilen Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekiminin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kuraları ne zaman çekilecek? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak.

Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.

ZTK 5. Eleme Turu Kura Çekimine katılacak takımlar şöyle:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ İSE ŞÖYLEYDİ;

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

Rizespor - Kırklarelispor