Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kuraları ne zaman çekilecek? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçları sonlandı. Şimdi ise ZTK'da 5.tur kura çekimi yapılacak. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? sorusunu araştırıyor. Tamamlanan karşılaşmalar sonucu tur atlayan takımların yanında Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir, Konyaspor ve Trabzonspor da Ziraat Türkiye Kupası'na katıldı. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kuraları ne zaman çekilecek? sorularını merak ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? gündemde yer alıyor. ZTK'da 4.tur maçları tamamlandı. 11 Kasım günü 15:00'da gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi sonrasında Türkiye Kupası'nın yeni eşleşmeleri belli olacak. Futbolseverler ise sıkı sıkıya takip edilen Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekiminin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kuraları ne zaman çekilecek? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak.
Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.
ZTK 5. Eleme Turu Kura Çekimine katılacak takımlar şöyle:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ İSE ŞÖYLEYDİ;
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
Rizespor - Kırklarelispor