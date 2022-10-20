Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? ZTK 4.tur kura çekimi ne zaman çekilecek? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları belli oldu mu? ZTK 4.tur!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ediyor. Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri ise merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçlarının bitmesinin ardından 4.tur eşleşmeleri ile 4.tur maçları başlayacak. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? ZTK 4.tur kura çekimi ne zaman çekilecek?