Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? ZTK 4.tur kura çekimi ne zaman çekilecek? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları belli oldu mu? ZTK 4.tur!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ediyor. Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri ise merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçlarının bitmesinin ardından 4.tur eşleşmeleri ile 4.tur maçları başlayacak. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? ZTK 4.tur kura çekimi ne zaman çekilecek?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? sorusu futbolseverlerin gündeminde yeralıyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecan son hızla devam ederken ZTK 4. tur maçlarının ne zaman olduğu merak konusu. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman? ZTK 4.tur kura çekimi ne zaman çekilecek?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmelerinin kura çekimi 21 Ekim Cuma günü TFF Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'da yapılacak.Kura çekiminin ardından maçların ne zaman oynanacağı belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarının kurası A spor ekranlarında canlı olarak çekilecek.