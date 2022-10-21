Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. ZTK'da 3.tur maçlarının tamamlanmasıyla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri için kura çekildi. Futbolseverler ise ZTK 4. tur eşleşmelerini merak ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! ZTK 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu merak edilenler arasında. ZTK'da 3.tur maçlarının tamamlanmasıyla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri için kura çekildi. Futbolseverler ise ZTK4. tur eşleşmelerini merak ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! ZTK 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri! İşte merak edilenler...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4.TUR KURA SONUCU!
Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
Rizespor - Kırklarelispor