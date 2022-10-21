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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. ZTK'da 3.tur maçlarının tamamlanmasıyla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri için kura çekildi. Futbolseverler ise ZTK 4. tur eşleşmelerini merak ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! ZTK 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor?Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu merak edilenler arasında. ZTK'da 3.tur maçlarının tamamlanmasıyla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri için kura çekildi. Futbolseverler ise ZTK4. tur eşleşmelerini merak ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! ZTK 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri! İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4.TUR KURA SONUCU!

Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

Rizespor - Kırklarelispor

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Türkiye Kupası Futbol Gündem Spor Haberler

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