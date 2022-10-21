Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. ZTK'da 3.tur maçlarının tamamlanmasıyla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri için kura çekildi. Futbolseverler ise ZTK 4. tur eşleşmelerini merak ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonucu! ZTK 4. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura eşleşmeleri!