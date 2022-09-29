Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü belli mi? Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman?

Gündem Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü belli mi? Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur elemeleri 29 Eylül akşamı saat 20:00'da Eskişehirspor ile Muş Spor arasında gerçekleşecek olan karşılaşma sonrasında tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası 2.tur elemelerinin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 3.tur maçları ne zaman? Sorusu gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü belli mi? Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacakZiraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak
Elazığ spor haberi... Elazığ Karakoçan kupada turladıElazığ spor haberi... Elazığ Karakoçan kupada turladı
Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupasına ikinci turda veda ettiAfyonspor, Ziraat Türkiye Kupasına ikinci turda veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman? Sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur elemeleri 29 Eylül akşamı saat 20:00'da Eskişehirspor ile Muş Spor arasında gerçekleşecek olan karşılaşma sonrasında tamamlanacak. Ardından Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü belli mi? Türkiye Kupası 3. Tur maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur elemeleri 29 Eylül akşamı saat 20:00'da Eskişehirspor ile Muş Spor arasında gerçekleşecek olan karşılaşma sonrasında tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları 2.tur maçlarının tamamlanmasıyla beraber TFF tarafından belirlenecek. Şuan henüz belli değil.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Türkiye Kupası Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title