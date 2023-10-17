Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri! ZTK 3. tur kura sonuçları tüm eşleşmeler!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oluyor! ZTK 3. tur kura sonuçları eşleşmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip karşılaşacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura sonuçları belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak çekiliş sonucunda 68 takımın eşleşmesi belli olacak. Çekilişe Trendyol Süper Lig'den 10 takım katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri nasıl?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri henüz belli olmadı. Kura çekilişi saat 14.00'te başlayacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunun kura çekimi bugün yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna katılacak Trendyol Süper Lig takımları şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Atakaş Hatayspor

Bitexen Antalyaspor

Corendon Alanyaspor

EMS Yapı Sivasspor

Gaziantep FK

İstanbulspor

Kasımpaşa

Ankaragücü

Mondihome Kayserispor

Tümosan Konyaspor

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