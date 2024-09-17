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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

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Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu kura çekimi merakla bekleniyor. Futbolseverler, kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Kupada heyecanlı mücadelelerin yaşanacağı 2. Eleme Turu'nun kura çekim tarihi ve saati futbol severler tarafından merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2. Eleme Turu kura çekimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen bu turda, bir önceki eleme turunu geçen takımlar, üst liglerde yer alan kulüplerle eşleşecek. Kupada heyecanlı mücadelelerin yaşanacağı 2. Eleme Turu'nun kura çekim tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi canlı izleme linki var mı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, 17 Eylül Salı günü gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

ZTK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU CANLI İZLE

Kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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