İzmir Gürsel Aksel Stadı''nda Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanan takım ise merak konusu oldu. Arama motorlarında Ziraat kupasını kim aldı? Dünkü maçı kim kazandı? Kupayı kim, hangi takım kazandı? sorularına yanıt arandı.

Ziraat kupasını kim aldı? Dünkü maçı kim kazandı? Kupayı kim, hangi takım kazandı? soruları merak edilenler arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Karşılaşmanın sonucu ve kupanın sahibi olan takım ise araştırılıyor. Peki, Ziraat kupasını kim aldı? Dünkü maçı kim kazandı? Kupayı kim, hangi takım kazandı?

ZİRAAT KUPASINI KİM ALDI?

2013-14'teki Süper Lig şampiyonluğundan sonra herhangi bir kupa kazanamayan Fenerbahçe'nin 9 yıllık hasreti dindi. İzmir'deki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Batshuayi'nin golleriyle Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

İLK DAKİKADA BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında Michy Batshuayi''nin golüyle öne geçti. Arda Güler''in ince pasıyla savunmanın arkasına sarkan Belçikalı forvet, kaleciyi çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.

BELÇİKALI YİNE SAHNEDE

Sarı-Lacivertliler, 29''uncu dakikada Michy Batshuayi''nin golüyle skoru 2-0''a getirdi. İlk yarım saatte baskılı oynayan Fenerbahçe, farkı açacak pozisyonlardan da yararlanamadı.

3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 34''te Biglia, Caner Erkin ve Serdar Güler''i oyundan çıkardı. Karzev, Lima ve Januzah sahaya girdi. Başakşehir''de 67''nci dakikada Adnan Januzaj topu ağlarla buluşturdu. Ancak Keny''nin İrfan Can Eğribayat''a faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu pozisyon çok tartışıldı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kupaya Fenerbahçe uzandı.

HASRET DİNDİ

2013-14''teki Süper Lig şampiyonluğundan bu yana herhangi bir kupa kazanamayan Fenerbahçe''nin 9 yıllık hasreti de 2022-23 sezonunda dinmiş oldu. Süper Lig''de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray''a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası''nı kazanarak hem kupa özlemini bitirdi hem de taraftarını teselli etti.

Sarı-Lacivertliler böylece Ziraat Türkiye Kupası''nda 7''nci kez zafer yaşadı. Fenerbahçe bu kupayı 1967-68, 1973-74, 1978-79, 1982-83, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler''in Ziraat Türkiye Kupası''ndaki 10 yılık özlemi de son buldu.

5 Haziran 2018''de Fenerbahçe''de başkan seçilen Ali Koç, 5 yıllık görev süresinde futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Maçın ilk dakikasında Batshuayi''nin attığı golde asisti yapan Arda Güler, Ziraat Türkiye Kupası Finali''nde ''En iyi oyuncu'' seçildi.