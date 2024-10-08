Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda, CANLI - ŞİFRESİZ nereden izlenir (2. ELEME TURU)? ZTK fikstürü!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası? sezonunun 2. eleme turu kapsamında oynanacak olan maçların fikstürü açıklandı. Peki, Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK fikstürü!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, Salı günü oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda (2. ELEME TURU)? ZTK fikstürü!
ZİRAAT KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA
TFF? tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunun ikinci eleme turu kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar 8 Ekim tarihinde başlayacak.
Maçlar Aspor ekranlarından yayınlanacak.
2. ELEME TURU ZTK FİKSTÜRÜ!
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 2. eleme turundaki maç programı şöyle:
8 Ekim Salı
13:00 Kilis Bld. Spor - Balıkesirspor
15:00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. - Kırıkkale Fk Spor Kulübü
19:00 Fethiyespor - Düzce Cam Düzcespor Detaylar Deta
9 Ekim 2024 Çarşamba
• 13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)
• 14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
• 14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)
• 14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)
• 14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
• 14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)
• 14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)
• 14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
• 14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)
• 14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)
• 14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)
14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)
• 14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)
• 14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)
• 14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)
• 14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)
• 14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)
• 14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)
• 14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)
• 14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)
• 14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
• 15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)
• 19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak)
10 Ekim 2024 Perşembe
• 13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)
• 14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor (Stat açıklanmadı)
• 14.00 Bulvarspor-İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
• 14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
• 15.00 Uşakspor-Bursaspor (Uşak 1 Eylül)
• 19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji)