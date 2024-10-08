Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda, CANLI - ŞİFRESİZ nereden izlenir (2. ELEME TURU)? ZTK fikstürü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, Salı günü oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda (2. ELEME TURU)? ZTK fikstürü!

ZİRAAT KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

TFF? tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunun ikinci eleme turu kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar 8 Ekim tarihinde başlayacak.

Maçlar Aspor ekranlarından yayınlanacak.

2. ELEME TURU ZTK FİKSTÜRÜ!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 2. eleme turundaki maç programı şöyle:

8 Ekim Salı

13:00 Kilis Bld. Spor - Balıkesirspor

15:00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. - Kırıkkale Fk Spor Kulübü

19:00 Fethiyespor - Düzce Cam Düzcespor Detaylar Deta

9 Ekim 2024 Çarşamba

• 13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)

• 14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

• 14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

• 14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)

• 14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

• 14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)

• 14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)

• 14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

• 14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)

• 14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)

• 14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)

• 14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)

• 14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

• 14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)

• 14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)

• 14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)

• 14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)

• 14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

• 14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

• 14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

• 15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)

• 19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak)

10 Ekim 2024 Perşembe

• 13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)

• 14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor (Stat açıklanmadı)

• 14.00 Bulvarspor-İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

• 14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

• 15.00 Uşakspor-Bursaspor (Uşak 1 Eylül)

• 19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji)