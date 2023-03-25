Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ziraat Dinamik Banka nedir? Sorusu gündeme geldi ve merak edilmeye başlandı. Peki, Ziraat Dinamik Banka nedir? Ziraat Dinamik Banka ne işe yarar, neden açılıyor?

Ziraat Dinamik Banka, resmi gazetede yer alan haberlerin ardından birçok kişinin gündeminde yer aldı ve Ziraat Dinamik Banka nedir? Sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar Ziraat Dinamik Banka nedir? Sorusuna arama motorları üzerinde yanıt aramakta. Peki, Ziraat Dinamik Banka nedir? Ziraat Dinamik Banka ne işe yarar, neden açılıyor?

ZİRAAT DİNAMİK BANKA NEDİR?

BDDK'nın 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.

Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi. Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.