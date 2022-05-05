Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat internet bankacılığında ve Ziraat Mobil sorun mu var?
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Ziraat Bankası'nın internet sitesini ve mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar sorun yaşadıklarını Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat internet bankacılığında ve Ziraat Mobil sorun mu var? sorularını gündem taşıyarak bildirdiler. Downdetector verilerine göre yanıtı haberimizde...
Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat Bankası'nın internet sitesini ve mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar sorun yaşadıklarını Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat internet bankacılığında ve Ziraat Mobil sorun mu var? sorularını gündem taşıyarak bildirdiler. Downdetector verilerine göre yanıtı haberimizde...
ZİRAAT BANKASI SORUN MU VAR?
Ziraat Bankası için son 24 saatte raporlanan kesintilere göre son bir saattir çok sayıda kesinti bildirildiği gözükmektedir.
En çok bildirilen sorunlar
- 50% Mobil bankacılık
- 40% Çekme
- 10% Kredi kartı
İNTERNET BANKACILIĞI İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?
Döviz Alış / Satış : 24 saat
Arbitraj : 24 saat
Havale : 24 saat
SWIFT : 24 saat
EFT : 08:30 - 17:00
Gram Altın(Tam Gün) : 1. Seans: 09:30-16:00 2. Seans : 18:30-08:00
(Yarım Gün) : 1. Seans: 09:30-11:00 2. Seans : 14:00-08:00
Repo : 1. Seans: 09:30-15:30 2. Seans : 18:30-08:30
Hazine bonosu devlet
Tahvili alım satım (TL) : 1. Seans: Kesin Alış 09:00-16:00, Kesin Satış: 09:00-16:30
Hazine bonosu devlet
Tahvili alım satım (YP) : 1. Seans: Kesin Alış 09:00-16:00, Kesin Satış: 09:00-16:30
Tahvili alım satım (YP) : 2. Seans : ---
Başkent Doğalgaz: 08:00 - 20:00
D-Smart NET, Smile ADSL: 01:00 - 17:30
İSKİ Su: 01:00 - 21:00
Fatura, Vergi, Sigorta, Bağış, SGK, Eğitim, TL Yükleme, Şans Oyunları ve diğer ödemeler: 24 saat (Gün sonu hariç)
B Tipi Likit Fon: 24 Saat
Likit Dışı B Tipi Fonlar: 09:00 - 16:30 - 18:00-08:59
A Tipi Fonlar: 09:00 - 16:30 - 18:00-08:59
Anapara Koruma Amaçlı Fonlar: 09:00 - 17:00
Vadesiz Altın Alış ve Satış: USD Hesaptan - 09:00 - 18:00 TL Hesaptan - 24 saat
Yurtkur ödemeleri: 01:00 - 23:30