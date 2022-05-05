Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat Bankası'nın internet sitesini ve mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar sorun yaşadıklarını Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat internet bankacılığında ve Ziraat Mobil sorun mu var? sorularını gündem taşıyarak bildirdiler. Downdetector verilerine göre yanıtı haberimizde...

ZİRAAT BANKASI SORUN MU VAR?

Ziraat Bankası için son 24 saatte raporlanan kesintilere göre son bir saattir çok sayıda kesinti bildirildiği gözükmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

50% Mobil bankacılık

40% Çekme

10% Kredi kartı

İNTERNET BANKACILIĞI İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Döviz Alış / Satış : 24 saat

Arbitraj : 24 saat

Havale : 24 saat

SWIFT : 24 saat

EFT : 08:30 - 17:00

Gram Altın(Tam Gün) : 1. Seans: 09:30-16:00 2. Seans : 18:30-08:00

(Yarım Gün) : 1. Seans: 09:30-11:00 2. Seans : 14:00-08:00

Repo : 1. Seans: 09:30-15:30 2. Seans : 18:30-08:30

Hazine bonosu devlet

Tahvili alım satım (TL) : 1. Seans: Kesin Alış 09:00-16:00, Kesin Satış: 09:00-16:30

Hazine bonosu devlet

Tahvili alım satım (YP) : 1. Seans: Kesin Alış 09:00-16:00, Kesin Satış: 09:00-16:30

Tahvili alım satım (YP) : 2. Seans : ---

Başkent Doğalgaz: 08:00 - 20:00

D-Smart NET, Smile ADSL: 01:00 - 17:30

İSKİ Su: 01:00 - 21:00

Fatura, Vergi, Sigorta, Bağış, SGK, Eğitim, TL Yükleme, Şans Oyunları ve diğer ödemeler: 24 saat (Gün sonu hariç)

B Tipi Likit Fon: 24 Saat

Likit Dışı B Tipi Fonlar: 09:00 - 16:30 - 18:00-08:59

A Tipi Fonlar: 09:00 - 16:30 - 18:00-08:59

Anapara Koruma Amaçlı Fonlar: 09:00 - 17:00

Vadesiz Altın Alış ve Satış: USD Hesaptan - 09:00 - 18:00 TL Hesaptan - 24 saat

Yurtkur ödemeleri: 01:00 - 23:30

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