Ziraat bankası personel alımı ne zaman? Ziraat bankası personel alımı hangi tarihte? Ziraat bankası personel alım tarihi!
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Ziraat bankası personel alımı, başvuru yapmak isteyen birçok kişi tarafından sık sık araştırılıyor. Ziraat bankasında personel olmak isteyen kişilerin başvurduğu Ziraat bankası personel alımı ne zaman? Sorusunu sizler için bu haberimizde yanıtladık. Peki, Ziraat bankası personel alımı ne zaman? Ziraat bankası personel alımı hangi tarihte? Ziraat bankası personel alım tarihi!
Ziraat bankası personel alımı ne zaman? Sorusu, Ziraat bankasında personel olmak isteyen kişiler tarafından gün içerisinde sık sık aratılmaktadır. Konuya dair en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ise Ziraat bankası personel alımı hangi tarihte? Sorusu oluyor. Peki, Ziraat bankası personel alımı ne zaman? Ziraat bankası personel alımı hangi tarihte? Ziraat bankası personel alım tarihi!
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Ziraat bankası personel alımıiçin 30 Eylül 2022 tarihi ile 16 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir. Başvurular ise sadece elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ŞEHİR KONTENJAN DAĞILIMI (Servis Görevlisi)
- KAHRAMANMARAŞ 12 Kişi,
- KARABÜK 6 Kişi,
- KARAMAN 8 Kişi,
- KARS 16 Kişi,
- KASTAMONU 9 Kişi,
- KAYSERİ 28 Kişi,
- KIRIKKALE 9 Kişi,
- IRKLARELİ 8 Kişi,
- KIRŞEHİR 8 Kişi,
- KİLİS 6 Kişi,
- KOCAELİ 13 Kişi,
- KONYA 51 Kişi,
- KÜTAHYA 11 Kişi,
- MALATYA 22 Kişi,
- MANİSA 31 Kişi,
- MARDİN 22 Kişi,
- MERSİN 26 Kişi,
- MUĞLA 14 Kişi,
- MUŞ 10 Kişi,
- NEVŞEHİR 11 Kişi,
- NİĞDE 14 Kişi,
- ORDU 17 Kişi,
- OSMANİYE 10 Kişi,
- RİZE 8 Kişi,
- SAKARYA 9 Kişi,
- SAMSUN 9 Kişi,
- SİİRT 9 Kişi,
- SİNOP 5 Kişi,
- SİVAS 18 Kişi,
- ŞANLIURFA 36 Kişi,
- ŞIRNAK 11 Kişi,
- TEKİRDAĞ 13 Kişi,
- TOKAT 16 Kişi,
- TRABZON 17 Kişi,
- TUNCELİ 11 Kişi,
- UŞAK 9 Kişi,
- VAN 33 Kişi,
- YALOVA 6 Kişi,
- YOZGAT 13 Kişi,
- ZONGULDAK 7 Kişi,