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Ziraat Bankası ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Ziraat Bankası depreme ne kadar yardım yaptı?

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Ziraat Bankası ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Ziraat Bankası depreme ne kadar yardım yaptı?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yayına Ziraat Bankası da bağlandı. Peki, Ziraat Bankası ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Ziraat Katılım ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Ziraat Katılım depreme ne kadar yardım yaptı?Ziraat Katılım ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Ziraat Katılım depreme ne kadar yardım yaptı?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor. Yayına Ziraat Bankası da bağlandı. Peki, Ziraat Bankası ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Ziraat Bankası ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Ziraat Bankası ortak yayında 20 Milyar TL bağış yaptı

ORTAK YAYIN NEDİR?

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

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