Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak? Ziraat Bankası maaş promosyonu ne kadar?

Milyonlarca vatandaş ziraat bankasının emekli promosyon tutarlarının ne zaman hesaba geçireceğini merak ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? Ziraat Bankası maaş promosyonu ne kadar? Başvuru şartları neler? İşte konuya dair tüm detaylar...

Ziraat bankası emekli promosyon oranlarında yeni tutarı belli oldu. Emekliler, yeni tutarların açıklanmasından sonra Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonunun yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, hesaplara ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emekli promosyonu ödemeleri 1 Kasım 2022 tarihi itibari ile yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere güncellenen promosyon oranlarının ardından yeni promosyon oranları belli oldu.Yeni promosyon oranları şu şekilde:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.