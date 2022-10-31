Ziraat Bankası emekli promosyonu yükseldi. Ardından, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman ve hangi gün yatacağı merak ediliyor. Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Ziraat Bankası emekli promosyonu için başvuru tarihi 18 Ekim'de başladı. Promosyon ödemeleri ise 1 Kasım tarihi itibari ile başlayacaktır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası yeni emekli promosyon tutarları:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacaktır.

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