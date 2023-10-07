Hafta sonu bankaların açık mı kapalı mı olduğu sorusu en çok araştırılan konulardan biridir. Ziraat Bankası merak edilen bankalar arasında üst sıralarda yer alıyor ve Ziraat Bankası cumartesi açık mı? Sorusu bu nedenle gündemde yer alıyor. Peki, Ziraat Bankası cumartesi açık mı? Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ziraat Bankası cumartesi açık mı? Sorusu, banka işlemi yapacak olan kişiler tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar günlük banka işlemleri için planlamalarını banka açılış ve kapanış saatlerine, banka öğle arası saatlerine göre yapmaktadır. Bu kapsamda Ziraat Bankası cumartesi açık mı? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, Ziraat Bankası cumartesi açık mı? Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI CUMARTESİ AÇIK MI?

Bankalar genellikle hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri hizmet verip, Hafta Sonu yani kapalı olurlar. Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası şubeleri Cumartesi günü hizmet vermemektedir. Banka Pazar günleri ise kapalıdır.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ: 09.00-17.00

SALI: 09.00-17.00

ÇARŞAMBA: 09.00-17.00

PERŞEMBE: 09.00-17.00

CUMA: 09.00-17.00

CUMARTESİ - PAZAR: Kapalı

ZİRAAT BANKASI KAÇTA AÇILIYOR?

Bankacılık işlemleri sabahın erken saatlerinde gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlıyor. Ayrıca, mesai saatleri tüm şubeler için geçerlidir.

ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI SAATİ KAÇA KADAR?

Her banka gibi Ziraat Bankası'nda öğle molası vardır. Öğle molası genellikle 12.30'da verilir. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra 13.30'da mesaiye başlanır.