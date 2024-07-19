ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Mobil'e neden girilmiyor? Ziraat Bankası neden çöktü, ne zaman düzelecek?

Vatandaşlar, Ziraat Mobil çöktü mü merak ediyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunları nedeniyle birçok kullanıcı mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Ziraat Bankası şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunları nedeniyle birçok kullanıcı mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

ZİRAAT MOBİL'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yaşanan yoğunluk nedeniyle kısmi erişim problemleri olabilir.