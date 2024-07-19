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ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Mobil'e neden girilmiyor? Ziraat Bankası neden çöktü, ne zaman düzelecek?

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Ziraat Mobil'e neden girilmiyor? Ziraat Bankası neden çöktü, ne zaman düzelecek? Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Müşteriler, uygulamaya giriş yapamadıklarını belirtiyor. Bankanın bu durum hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Vatandaşlar, Ziraat Mobil çöktü mü merak ediyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunları nedeniyle birçok kullanıcı mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Ziraat Bankası şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunları nedeniyle birçok kullanıcı mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Mobil'e neden girilmiyor? Ziraat Bankası neden çöktü, ne zaman düzelecek?

ZİRAAT MOBİL'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yaşanan yoğunluk nedeniyle kısmi erişim problemleri olabilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ziraat Bankası Gündem Teknoloji Finans Ekonomi Haberler

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