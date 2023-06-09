Ziraat Bankası kullanıcıları Ziraat mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşamasıyla beraber arama motorlarında Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? sorularına yanıt aradı. Peki, Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor?

Ziraat Bankası kullanan vatandaşlar Ziraat mobil aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiriyor. 9 Haziran günü Ziraat mobil uygulamasında giriş problemi yaşayan kullanıcılar ise arama motorlarında Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

ZİRAAT BANKASI SORUN MU VAR?

9 Haziran günü Ziraat Bankası mobil uygulamasında bazı teknik arızalar meydana geldi. Ziraat Bankası ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz. Raporlar ise şöyle;