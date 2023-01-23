Ziraat Bankası kullanıcıları Ziraat mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşamasıyla beraber arama motorlarında Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? sorularına yanıt aradı. Peki, Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor?

Ziraat Bankası kullanan vatandaşlar Ziraat mobil aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiriyor. 26 Aralık günü Ziraat mobil uygulamasında giriş problemi yaşayan kullanıcılar ise arama motorlarında Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

26 Aralık günü Ziraat Bankası mobil uygulamasında bazı teknik arızanın olduğu düşünülüyor. Ziraat Bankası ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Raporlar ise şöyle;