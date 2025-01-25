ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Bankası'na neden girilmiyor 25 Aralık Cumartesi?

Ziraat Bankası'nın internet ve mobil uygulamalarına erişimle ilgili yaşanan sorunlar, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Kullanıcılar, hem internet sitesine hem de mobil uygulamalara giriş yapamadıklarını bildirirken, birçok kişi bu durumun nedenine dair açıklama arayışına girdi. Sorunların ne zaman başladığı ve ne kadar süreceği hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, sosyal medya platformlarında kullanıcıların şikayetleri hızla yayıldı. Peki, Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat'a neden girilmiyor?

ZİRAAT ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Ziraat Bankası şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Hata raporu:

ZİRAAT BANKASI'NA NEDEN GİRİLMİYOR?

Yaşanan aksaklıklar, özellikle online bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye çalışan bireyler ve işletmeler için büyük bir sorun oluşturdu. Çeşitli kullanıcılar, ödemelerini zamanında yapamadıklarını ve bunun finansal durumlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.