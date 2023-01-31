Ziraat Bankası çöktü mü? 31 Ocak Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor?

Ziraat Bankası kullanıcıları Ziraat mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşamasıyla beraber arama motorlarında Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? sorularına yanıt aradı. Peki, Ziraat Bankası çöktü mü? 31 Ocak Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor?