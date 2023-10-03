ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 3 EKİM: Ziraat Bankası kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Banka çalışma saatleri ve Ziraat Bankası kaçta açılıyor ve kaçta kapandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 Ekim Ziraat Bankası ne zaman açıldığı ve Ziraat Bankası çalışma saatleri gündeme geliyor. Peki, Ziraat Bankası çalışma saatleri! Ziraat Bankası kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

1863 yılında Osmanlı Devleti döneminde Midhat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğinde olan Ziraat Bankası çalışma saatleri araştırılıyor. Ziraat Bankası kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor merak ediliyor. 3 Ekim Ziraat Bankası çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası çalışma saatleri! Ziraat Bankası kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ: 09.00-17.00

SALI: 09.00-17.00

ÇARŞAMBA: 09.00-17.00

PERŞEMBE: 09.00-17.00

CUMA: 09.00-17.00

CUMARTESİ - PAZAR: Kapalı

ZİRAAT BANKASI KAÇTA KAPANIYOR?

Ziraat Bankası hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ZİRAAT BANKASI KAÇTA AÇILIYOR?

Bankacılık işlemleri sabahın erken saatlerinde gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlıyor. Ayrıca, mesai saatleri tüm şubeler için geçerlidir.

ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI SAATİ KAÇA KADAR?

Her banka gibi Ziraat Bankası'nda öğle molası vardır. Öğle molası genellikle 12.30'da verilir. Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra 13.30'da mesaiye başlanır..