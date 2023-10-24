ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALIMI: Ziraat Bankası duyurdu! İşte personel alım şartları, başvuru ekranı ve başvuru tarihi!

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım tarafından personel alımı konusunda yapılan açıklamalar gündemde. Ziraat Bankası, kadrosuna 165 yeni personel kazandırmak amacıyla adımlar atacağını duyurdu. Peki, Ziraat Bankası 577 personel alımı başladı mı? Ziraat Bankası duyurusu nedir? İşte personel alım şartları, başvuru ekranı ve başvuru tarihi!

Ziraat Katılım ise 412 yeni personel alımı yapmayı planladığını belirtti. İki kurum da iş ilanlarını yayınladı. Peki, Ziraat Bankası 577 personel alımı başladı mı? Ziraat Bankası duyurusu nedir? İşte personel alım şartları, başvuru ekranı ve başvuru tarihi! İşte detaylar…

ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALIMI

Ziraat Katılım'ın açıklamasına göre ise toplamda 412 kişilik yeni bir ekip oluşturulacak. Bu ekip, 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisinden oluşacak.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

Ziraat Bankası, yeni personel alımı için başvuruları 24 Ekim ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında kabul edecektir. Başvurular sadece İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi olan https://ziraatbankisipersonelalim.istanbul.edu.tr üzerinden kayıt olunarak gerçekleştirilebilecektir.

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