Zingat, Zirve Yolcuları Eğitim Programı ile gayrimenkul profesyonellerine eğitim fırsatı sunuyor

Zingat, Zirve Yolcuları adlı yeni eğitim programıyla gayrimenkul profesyonellerine sertifikalı eğitim imkanı sağlıyor. Program, çeşitli konularda uzman eğitmenler tarafından online olarak düzenlenecek ve katılımcılar sertifika sahibi olacak.

Zingat, Zingat Akademi çatısı altında düzenlediği eğitim programlarına, "Zirve Yolcuları" adlı iyeni etkinliğiyle bir yenisini ekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zirve Yolcuları Eğitim Programı, 20-29 Eylül'de online olarak düzenlenecek ve eğitimleri tamamlayan katılımcılar sertifika sahibi olacak.

Zingat üyesi gayrimenkul profesyonelleri, Zingat Akademi'nin sertifikalı Zirve Yolcuları eğitiminden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Mesleki geleceğine yatırım yapan emlak profesyonellerine seslenen Zingat Akademi ile Zirve Yolcuları Eğitim Programı'na başvurular devam ediyor.

Sektörün saygın isimlerinden oluşan eğitmen kadrosu ile zengin içerikli eğitimleri kapsayan Zirve Yolcuları serisi, Zingat Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek tarafından 20 Eylül'de verilecek "Girişimciliğin Yol Haritası" başlıklı eğitim ile başlayacak.

İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Muhasebe ve Finans bölümünden Doç. Dr. Cüneyt Dirican ile "Finans ve Ekonomi Okuryazarlığı" 21 Eylül, EurAsia Proptech Initiative Kurucusu Mete Varas ile "Emlak Danışmanlığında Teknoloji" 22 Eylül, Zingat Satış & Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Eser Karaismailoğlu ile "Satışta Dijital Dönüşüm" 25 Eylül, Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Karakurt ile "Yeni Dünya Gayrimenkul Profesyoneli Vizyonu" 26 Eylül, Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman ile "Gayrimenkul Ekonomisi" 27 Eylül, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ali Hepşen ile "Gayrimenkul Finansmanı" 28 Eylül, Zingat İnsan Kaynakları & Eğitim Genel Müdür Yardımcısı ve Eğitimci Zafer Maşalacı ile "Yeni Satış Paradigması" 29 Eylül'de düzenlenecek.

Zirve Yolcuları Eğitim Programı kapsamındaki tüm eğitimler, saat 11.00'da ve online olarak gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat İnsan Kaynakları & Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Zafer Maşalacı, Zirve Yolcuları Eğitim Programı'nın Zingat Akademi'nin gelişim misyonunun parlak örneklerinden biri olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Zingat Akademi, yepyeni programıyla sektöre yine ışık tutuyor. 20 Eylül'de başlayacak Zirve Yolcuları Eğitim Programımız ile gayrimenkul profesyonellerine yepyeni bir eğitim ve gelişim fırsatı sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki Zingat iş ortaklarına duyurduğumuz günden itibaren emlak profesyonellerinin sertifikalı eğitimimize gösterdiği ilgiye şimdiden teşekkür ederiz. Zirve Yolcuları ile birlikte daha yükseğe çıkma zamanı geldi. Sektörde fark yaratmak isteyen gayrimenkul profesyonellerini sertifikalı Zirve Yolcuları Eğitim Programımıza bekliyoruz."