İstanbul'daki tüm marketlerin üye olduğu ve 25 bine yakın üyesi olan Perakende Meslek Komitesi çalıştayında sektörün yıllardır üzerinde durduğu "pazar günleri bütün marketlerin kapatılması" konusu masaya yatırıldı. Peki, Zincir marketler pazar günü kapatılacak mı? BİM, ŞOK, A101 Pazar günü kapalı, mı açık mı?

Zincir marketler pazar günü kapatılacak mı? BİM, ŞOK, A101 Pazar günü kapalı, mı açık mı?

Marketlerin pazarları kapanmasına yeşil ışık. İstanbul Ticaret Odası İTO Perakende Meslek Komitesi'nin düzenlediği çalıştaya, zincir marketlerin pazar günleri kapalı tutulması tartışması damga vurdu. BİM, ŞOK, A101 Pazar günü kapalı, mı açık mı? Zincir marketler pazar günü kapatılacak mı?

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPATILACAK MI?

BİM, A101, Şok gibi marketler küçük işletmeyi etkilediğinden ötürü bakkallar pazar günleri zincir marketlerin kapanmasını dile getirdi. Bununla beraber İstanbul Ticaret Odası'nın Perakende Meslek Komitesi tarafınca yapılan bir toplantıda çalıştay oluşturuldu ve Marketler pazar günü kapanacak mı sorusu gündeme getirildi.

Çalıştayda ortaya atılan bir diğer önemli nokta ise, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması durumunda tüketicilerin bakkallara yöneleceği ve İstanbul'daki ekosisteme 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı öngörüsüydü. Bu durumun, market çalışanlarının pazar günlerini aileleriyle geçirebilme olanağı sağlayarak sosyal hayat için önemli bir adım atılmasına vesile olabileceği vurgulandı.

Çalıştayda ayrıca pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul'daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi. Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı.