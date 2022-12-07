Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından vatandaşlar Zincir market nedir? Sorusunu merak ediyor ve arama motorları üzerinde Hangi marketler zincir market sayılıyor? Sorusu ile birlikte gün içerisinde araştırıyorlar. Peki, Zincir market nedir? Hangi marketler zincir market sayılıyor? Zincir market ne demek?

Türkiye genelinde birçok farklı şubesi bulunan markalar zincir market sayılıyor mu, sayılmıyor mu? Zincir market nedir? Hangi marketler zincir market sayılıyor? Soruları son günlerde gündemde yerini alıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Zincir market nedir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Zincir market nedir? Hangi marketler zincir market sayılıyor? Zincir market ne demek?

ZİNCİR MARKET NEDİR?

Bir marketler bütününün zincir market olarak sayılabilmesi için 200'den fazla şubesi olması gerekmektedir. Şube sayısı 200'den fazla olan marketler, zincir market sayılmaktadır. Bu nedenle zincir marketlere A101, BİM, Şok gibi marketler örnek gösterilebilir.