Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan Zimbru nerenin takımı? Zimbru hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Merak ediliyor. İşte detaylar...

Zimbru nerenin takımı? Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan Zimbru nerenin takımı? Zimbru hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...

ZIMBRU NERENİN TAKIMI?

Fotbal Club Zimbru Chi?inau, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chi?inau ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübüdür. Moldova futbolunun en üst ligi olan Super Liga'da mücadele etmektedir.