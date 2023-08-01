Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Zimbru FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Zimbru Fenerbahçe canlı maç anlatımı!
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Bu akşam Zimbru Fenerbahçe maçı oynanıyor. Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç merak ediliyor. Zimbru Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç? Bu akşam Zimbru Fenerbahçe maçı oynanıyor. Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç merak ediliyor. Zimbru Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Zimbru Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Zimbru - Fenerbahçe maçı 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ediyor.
Zimbru - Fenerbahçe maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Zimbru - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak.
Zimbru - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Zimbru - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
Zimbru - Fenerbahçe maçı Kişinev'da, Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.
Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi.