Zilhicce orucu ne zaman? Zilhicce ilk 10 gününün orucu ve fazileti nedir? 2022 Zilhicce orucu hangi günler tutulur? İlk 9 gün orucu ve hadisi şerif!

Zilhicce haram ayı oruçları ne zaman, hangi gün? Zilhicce orucu ne zaman 2022? Zilhicce ayı ilk 9 gün orucu nedir? Zilhicce ayının 10. gününde oruç tutulur mu? Zilhicce ayının ilk 9 günü hangi güne tekabül ediyor? Zilhicce'nin ilk 9 günü oruçları ne zamana denk geliyor? Zilhicce'nin ilk 9 gün orucu hakkında hadisi şerifler nelerdir?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2022?

Zilhicce ayı 30 Haziran Perşembe 2022 gününde başlayacaktır . Zilhicce ayının 1. günü 30 Haziran Perşembe günü olmaktadır. Bu sene Zilhicce ayının 1. gecesi ise 29 Haziran Çarşambayı 30 Haziran Perşembeye bağlayan gecedir.

2022 Zilhicce'nin 1. günü : 30 Haziran Perşembe

30 Haziran Perşembe Z202 Zilhicce'nin 1. gecesi : 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gece

ZİLHİCCE AYININ İLK 9 GÜN ORUCU HAKKINDA HADİSİ ŞERİF

Cabir (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Zülhicce'nin 10 gününü oruçla geçirene Allah-u Te'ala her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar."

(Kaynak : Ali el-Müttaki, Kenzül-ummal - İbnü Adiyy, el-Kamil)

NOT = Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı 1. gününe denk geliyor. Bu yüzden Zilhicce'nin 10. günü oruç tutulması tavsiye edilmemiştir.

Buna göre Zilhicce ayının ilk 9 gününü oruçlu geçirmek oldukça sevaptır.

ZİLHİCCE AYI ORUCU FAZİLETİ NEDİR?

Zilhicce ayının ilk on gününde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) 10 nimet verir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- Ömrüne bereket verir.

- Malını artırır.

- Ailesini korur.

- Günahlarını af eder.

- Sevaplarını kat kat eder.

- Canını son nefeste kolay verir.

- Kabrini aydınlatır.

- Terazisi ağır gelir.

- Cehenneme atılmaktan kurtulur.

- Cennetteki dereceleri yükselir.

Rabbim sevdiği kullarına tabi olmayı bizlere nasip eylesin.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN 2022?

2022 Zilhicce ayının ilk gün orucu 30 Haziran Perşembe günüdür. Dileyenler ilk 3 günü oruçlu geçirebilirler. Zilhicce'nin ilk 3 günü 30 Haziran-1 Temmuz-2 Temmuz (Perşembe-Cuma-Cumartesi) günleridir. Ek olarak Zilhicce haram aylardan olduğu için haram aylara özel perşembe-cuma-cumartesi orucu da mevcuttur. Yani bu sayede hem Zilhicce ayı orucu tutulmuş olur hem de haram ayı orucu tutulmuş olur.

Zilhicce Ayının ilk 9 Günü Hangi Günlerdir?

30 Haziran : Zilhicce ayının 1. günü (Zilhicce ayının ilk günü)

1 Temmuz : Zilhicce ayının 2. günü

2 Temmuz : Zilhicce ayının 3. günü

3 Temmuz : Zilhicce ayının 4. günü

4 Temmuz : Zilhicce ayının 5. günü

5 Temmuz : Zilhicce ayının 6. günü

6 Temmuz : Zilhicce ayının 7. günü

7 Temmuz : Zilhicce ayının 8. günü

8 Temmuz : Zilhicce ayının 9. günü

9 Temmuz : Zilhicce ayının 10. günü (Kurban Bayramı'nın 1. günü)

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