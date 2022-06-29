Zilhicce orucu ne zaman? Zilhicce ilk 10 gününün orucu ve fazileti nedir? 2022 Zilhicce orucu hangi günler tutulur? İlk 9 gün orucu ve hadisi şerif!
- Güncelleme:
Zilhicce ayının ilk 9 günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir. Alimler tarafından tavsiye edilmektedir. Peki, Zilhicce ayı ilk 10 günü ne zaman? İlk 9 günü hangi günler oruç tutuluyor? Zilhicce ayı orucu tutmanın sevapları ve faziletleri nelerdir? Zilhicce ayının oruçları nedir? Zilhicce haram ayı orucu hangi günler tutulur? Zilhicce haram ayı orucu ne zaman? İşte detaylar...
Zilhicce haram ayı oruçları ne zaman, hangi gün? Zilhicce orucu ne zaman 2022? Zilhicce ayı ilk 9 gün orucu nedir? Zilhicce ayının 10. gününde oruç tutulur mu? Zilhicce ayının ilk 9 günü hangi güne tekabül ediyor? Zilhicce'nin ilk 9 günü oruçları ne zamana denk geliyor? Zilhicce'nin ilk 9 gün orucu hakkında hadisi şerifler nelerdir?
Zilhicce ayı 30 Haziran Perşembe 2022 gününde başlayacaktır . Zilhicce ayının 1. günü 30 Haziran Perşembe günü olmaktadır. Bu sene Zilhicce ayının 1. gecesi ise 29 Haziran Çarşambayı 30 Haziran Perşembeye bağlayan gecedir.
- 2022 Zilhicce'nin 1. günü : 30 Haziran Perşembe
- Z202 Zilhicce'nin 1. gecesi : 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gece
Cabir (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Zülhicce'nin 10 gününü oruçla geçirene Allah-u Te'ala her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar."
(Kaynak : Ali el-Müttaki, Kenzül-ummal - İbnü Adiyy, el-Kamil)
NOT = Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı 1. gününe denk geliyor. Bu yüzden Zilhicce'nin 10. günü oruç tutulması tavsiye edilmemiştir.
Buna göre Zilhicce ayının ilk 9 gününü oruçlu geçirmek oldukça sevaptır.
Zilhicce ayının ilk on gününde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) 10 nimet verir. Bunlar aşağıdaki gibidir:
- - Ömrüne bereket verir.
- - Malını artırır.
- - Ailesini korur.
- - Günahlarını af eder.
- - Sevaplarını kat kat eder.
- - Canını son nefeste kolay verir.
- - Kabrini aydınlatır.
- - Terazisi ağır gelir.
- - Cehenneme atılmaktan kurtulur.
- - Cennetteki dereceleri yükselir.
Rabbim sevdiği kullarına tabi olmayı bizlere nasip eylesin.
2022 Zilhicce ayının ilk gün orucu 30 Haziran Perşembe günüdür. Dileyenler ilk 3 günü oruçlu geçirebilirler. Zilhicce'nin ilk 3 günü 30 Haziran-1 Temmuz-2 Temmuz (Perşembe-Cuma-Cumartesi) günleridir. Ek olarak Zilhicce haram aylardan olduğu için haram aylara özel perşembe-cuma-cumartesi orucu da mevcuttur. Yani bu sayede hem Zilhicce ayı orucu tutulmuş olur hem de haram ayı orucu tutulmuş olur.
Zilhicce Ayının ilk 9 Günü Hangi Günlerdir?
- 30 Haziran : Zilhicce ayının 1. günü (Zilhicce ayının ilk günü)
- 1 Temmuz : Zilhicce ayının 2. günü
- 2 Temmuz : Zilhicce ayının 3. günü
- 3 Temmuz : Zilhicce ayının 4. günü
- 4 Temmuz : Zilhicce ayının 5. günü
- 5 Temmuz : Zilhicce ayının 6. günü
- 6 Temmuz : Zilhicce ayının 7. günü
- 7 Temmuz : Zilhicce ayının 8. günü
- 8 Temmuz : Zilhicce ayının 9. günü
- 9 Temmuz : Zilhicce ayının 10. günü (Kurban Bayramı'nın 1. günü)