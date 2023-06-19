Müslümanların araştırdığı bir konu Zilhicce Hilali merak ediliyor. Hicri takvimde yılın son ayı olan Zilhicce ayı Müslümanlar için önem arz ediyor. Peki, Zilhicce Hilali göründü mü 2023? Zilhicce Hilali ne demek? 2023 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamayla gözler arama motorlarına çevrildi. Vatandaşlar Zilhicce ayını merak ediyor, araştırıyor. Peki, Zilhicce Hilali göründü mü 2023? Zilhicce Hilali ne demek? 2023 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

ZİLHİCCE HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ 2023?

Zilhicce Ayı, İslam takvimine göre on ikinci ve son ay olan Zilhicce ayını ifade eder. İslam takvimi, Hicri yani Ay takvimine dayanır ve İslam'ın kutsal ayetlerinin indirildiği Mekke'nin fethiyle başlar. Zilhicce ayı, hac ibadeti için önemli bir zaman dilimidir. 1444 Zilhicce Hilali için, 18 Haziran 2023 Pazar günü Greenwich saatiyle 04:37´de İÇTİM , aynı gün Greenwich saatiyle 18:36´da RU´YET olacak ve hava şartlarının müsait olması durumunda hilal ilk defa Avrupa'dan, Asya Kıtasının güneybatısından ve Afrika Kıtasının kuzeyinden itibaren görülmeye başlayacaktır.

ZİLHİCCE HİLALİ NE DEMEK?

Zilhicce Hilali, Zilhicce ayının başlangıcını belirlemek için kullanılan ayın ilk hilalidir. İslam takviminde ay, hilalin görülmesiyle başlar ve bir sonraki ayın başlangıcı da hilalin yeniden görülmesiyle belirlenir. Zilhicce Hilali'nin görülmesiyle birlikte, Zilhicce ayı başlar ve Müslümanlar için hac ibadeti için önemli bir dönem başlamış olur.

2023 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Zilhicce ayı, Müslümanlar için önemli dini etkinliklere sahne olur. En önemli etkinliklerden biri, hac ibadeti yapmak isteyen Müslümanlar için Zilhicce'nin ilk on günü içinde gerçekleşen hac yolculuğudur. Ayrıca, Zilhicce'nin son on gününde nafile oruçlar tutmak ve ibadetlerini artırmak da teşvik edilir. Zilhicce ayının sonunda ise Kurban Bayramı kutlanır, Müslümanlar kurban keserek Allah'a yakınlıklarını ifade ederler. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklama ise şöyle: "Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayacaktır. 1444 Zilhicce Hilali için, 18 Haziran 2023 Pazar günü Greenwich saatiyle 04:37´de İÇTİM , aynı gün Greenwich saatiyle 18:36´da RU´YET olacak ve hava şartlarının müsait olması durumunda hilal ilk defa Avrupa'dan, Asya Kıtasının güneybatısından ve Afrika Kıtasının kuzeyinden itibaren görülmeye başlayacaktır. Bu sebeple 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Zilhicce ayının 1. Gününe karşılık gelmektedir. DolayısıylaZilhicce ayının 10. Günü olan 28 Haziran 2023 Çarşamba günü Kurban Bayramının 1. günü olacaktır."